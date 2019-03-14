انت الان تتابع تفاصيل خبر الرياض توثق علاقتها مع الحشد الشعبي المتهم بجرائم مروعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 05:19 مساءً - التقى مستشار الأمن الوطني ورئيس ميليشا الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الخميس، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب"، وفق ما ذكر موقع "أخبار العراق".

و"هيئة الحشد الشعبيّ" مليشيا شيعية وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ومؤلفة من نحو 67 فصيلاً، وشُكلت بفتوى من المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بعلي السيستاني.

وتواجه هذه المليشيا اتهامات بارتكاب جرائم مروّعة ضد المدنيين، السنّة بشكل خاص، في خضم قتالها ضد تنظيم الدولة الذي اتخذ من الموصل معقلاً له.

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وشهدت الفترة الأخيرة جهوداً من الرياض لتحسين العلاقة مع بغداد، وتحاول السعودية خطب ود أصحاب التوجه الشيعي في العراق خوفاً من استحواذ إيران عليها، والتي تمثل غريم الرياض في منطقة الشرق الأوسط.

ومنتصف 2017، زار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، السعودية، بدعوة رسمية من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة، كما زار رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، السعودية في الفترة ذاتها.

وكان السبهان قد هنأ مقتدى الصدر بعد إعلان تصدّر تحالفه "سائرون" في نتائج الانتخابات النيابية، في وقت تقود الأحزاب والشخصيات الموالية لإيران العراق منذ غزو البلاد في 2003، وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

يُشار إلى أن العلاقات العراقية-السعودية تحسّنت، العام الماضي، بعد قطيعة دامت نحو 27 سنة؛ على خلفيّة غزو العراق للكويت عام 1990، وبدأت تتطوَّر بشكل ملحوظ، لا سيما بعد أن أجرى عدد من المسؤولين السعوديين والعراقيين رفيعي المستوى زيارات متبادلة، منهم مقتدى الصدر.