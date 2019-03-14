انت الان تتابع تفاصيل خبر تحالف السعودية يقصف حلفاءه باليمن ويقتل عدداً منهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 05:19 مساءً - قُتل 10 جنود يمنيين وأُصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، إثر غارات جوية لطائرات التحالف السعودي الإماراتي بطريق الخطأ على عدد من مواقعه وآلياته في محافظة الجوف شرقي اليمن، أثناء محاولتهم السيطرة على جبال الربعة.

ونقل موقع "بوست اليمني" عن مصادر ميدانية أن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنّت غارات مكثفة على مواقع وآليات للجيش اليمني، وهو ما أدى إلى سقوط 17 جندياً بين قتيل وجريح، كحصيلة أولية، بين صفوف عناصر الجيش الوطني اليمني.

وبيّنت المصادر أن طيران التحالف السعودي أفشل تقدّم القوات الموالية له للسيطرة على جبال الربعة؛ بشكل غريب وغير مفهوم.

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كذلك أكدت قناة الجزيرة الفضائية سقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني جراء غارات للتحالف السعودي الإماراتي.

وسبق أن استهدف التحالف السعودي الإماراتي عناصر الجيش اليمني في محافظة الجوف عن طريق الخطأ، بغارة في منتصف يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل 5 منهم، وفق مستشار محافظ الجوف، سعيد بن مقعس المظفري.

ويساند هذا التحالف الجيش اليمني لوقف تقدم الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، ومناطق واسعة من البلاد.

ويشهد اليمن منذ سنوات حرباً بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من جهة أخرى.