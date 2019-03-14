شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكافح البعوض بأسماك «جامبوزيا» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 آلاف سمكة من نوع "الجامبوزيا" في سد وادي جازان، بهدف مكافحة اليرقات المائية وحشرة البعوض الناقلة للأمراض والقضاء عليها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي، أن أسماك "الجامبوزيا" تتغذى على اليرقات المائية الضارة التي تنتشر في السد، ما يؤدي إلى الحفاظ على مياهه والبيئة من حوله، مشيراً أنّ الخطوة تأتي من منطلق الحرص على تعزيز المكافحة الحيوية للسدود والبحيرات الطبيعية.

وبين الدكتور الشيخي أن سمكة "الجامبوزيا"، والمعروفة بسمكة "البعوض"، تعيش في المياه العذبة، وتتأقلم مع درجات الحرارة العالية، وتتكاثر مرات عدة في السنة الواحدة. مفيداً بأنها أُدخلت في مياه كثير من البلدان بوصفها وسيلة ناجحة للمحاربة الحيوية للبعوض.