شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فعالية متنوعة على تطبيق «موسم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الجهة المنظمة لفعاليات "موسم الشرقية 2019" تطبيق (موسم الشرقية EP Events) للهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية، لتوفير خيارات تقنية متطورة لخدمة زوار المنطقة، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف والوصول بطريقة سهلة وسريعة لكافة الفعاليات والبرامج المتنوعة، والاطلاع على أماكن إقامتها وأوقات عرضها، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 30 من شهر مارس الجاري، تحت عنوان " الشرقية ثقافة وطاقة".

ويٌعد تطبيق "موسم الشرقية" مفيداً للأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجربة المنطقة الشرقية الرائعة من خلال العثور على الفعالية التي تناسبهم، حيث يوفر التطبيق معلومات عن جميع الفعاليات التي بلغت أكثر من 100 فعالية متنوعة ومتجددة في كل من (الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل الصناعية، الأحساء، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، الخفجي).

ويقدم التطبيق للزوار الفعاليات مع الصور بمعلومات مفصلة ودقيقة للاستمتاع بالتنوع في الفعاليات التي تشمل "المعارض العلمية والفنية، والأنشطة الرياضية والمغامرات، والسباقات والعروض، والحفلات الموسيقية، والعروض التفاعلية، والورش التدريبية والتعليمية وغيرها"، والتي تقام في أروع المنتزهات والمراكز الثقافية والمواقع التراثية الجميلة التي تتميّز بها المنطقة الشرقية .

ويتيح التطبيق للزوار التصفح حسب الموقع أو التاريخ أو الفئة ويقدم خاصية البحث عن طريق إحدى المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية التي تحتضن الفعاليات، أو البحث عن الفعاليات التي تحدث في الوقت الذي يتناسب مع المستخدم، أو البحث عن فئة النشاط الذي يرغبه بين (الثقافي، والمعارض، والترفيه، والرياضة). كما يمكن للزائر أيضاً معرفة الكثير عن الفعالية عن طريق عرض تفاصيل الحدث مثل الموقع والجمهور المستهدف ورسوم الدخول والمكان والمنطقة.