شكرا لقرائتكم تغريم مطاعم الناضج 1.4 مليون ريال لتلاعبها بالأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-14 تغريم مطاعم الناضج 1.4 مليون ريال لتلاعبها بالأسعار متابعات الخليج 365 - الرياض غرمت الهيئة العامة للمنافسة شركة مطاعم الناضج بقيمة 1.4 مليون ريال، مع نشر العقوبة في صحيفتين على نفقة الشركة. وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها الرسمي في تويتر، إن الشركة المخالفة قامت بالاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار. Advertisements وبيّنت الهيئة أن قرار المخالفة مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1440هـ. وتأسست شركة مطاعم الناضج المحدودة عام 2002م في مدينة الرياض بفرعها الأول بحي الشفا ثم وصل عدد فروع مطاعم الناضج إلى 9 فروع موزعة على أحياء مختلفة في منطقة الرياض.









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