صادرات النفط الإيراني صفر.. هدف أمريكي بدأ العمل عليه

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تريد الولايات المتحدة خفض صادرات إيران من النفط الخام بحوالي 20 % ابتداءً من شهر مايو، وذلك عبر مطالبة المستوردين بتخفيض مشترياتهم أو مواجهة عقوبات أمريكية محتملة.

وحسبما ذكرت مجموعة كبيرة من المصادر لوكالة رويترز، فإن “الهدف الآن هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميًا”.

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لا صادرات إيرانية من النفط

وأوضح أحد المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أنه إذا دفعت لإغلاق تام وفوري لمشتريات النفط الإيرانية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بالسوق العالمية.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله “سعر 65 دولارًا للبرميل لخام برنت القياسي الدولي هو الحد الأعلى للسعر الذي يتمناه ترامب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن “الولايات المتحدة تسعى إلى تخفيض صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر بالسرعة التي تسمح بها ظروف السوق”.

وكرر بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، أمس الأربعاء، أن واشنطن ملتزمة بالوصول إلى صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وقال هوك إن عملاء طهران في مجال النفط لا ينبغي أن يتوقعوا إعفاءات جديدة من الولايات المتحدة في مايو المقبل، وحث المشترين على وقف استيراد النفط الإيراني.

لا استثناءات جديدة

وقال هوك للإذاعة العامة اليابانية NHK خلال تواجده في طوكيو: “ما أعلنا عنه هو سياسة الوصول إلى مستوى الصفر من واردات الخام الإيراني في أسرع وقت ممكن.. نحن لا نتطلع إلى منح أي تنازلات أو استثناءات مستقبلية في نظام العقوبات المعتمد ضد طهران لدينا، سواء كان ذلك نفطًا أو شيئًا آخر”.

وعندما أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاءات لـ8 بلدان حتى يتمكنوا من مواصلة شراء النفط من إيران بأسعار مخفضة حتى أوائل مايو 2019.

ولم تعلن الإدارة الأميركية رسميًا أنه لن يتم إصدار أي تنازلات، لكنَّ المسؤولين قالوا إن الهدف هو دفع الصادرات الإيرانية إلى الصفر، غير أن المحللين يعتقدون أنه ستكون هناك علاقة مباشرة بين سياسة التنازلات الأميركية وسعر النفط بعد شهرين.