بعد إعلان حركة النقل الخارجي 1440 .. المعلمون: غصب محبطة

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من المعلمين والمعلمات عن إحباطهم بنتائج حركة النقل الخارجي 1440 التي تم الإعلان عنها اليوم، مؤكدين أنها جاءت دون التوقعات.

وكشف المعلمون والمعلمات عن خيبة أملهم في حركة النقل الخارجي، والتي لم تلبِّ سوى رغبات 19% تقريباً ممن تقدموا لها، مؤكدين أنها أقل نسبة تم تحقيقها في حركة النقل منذ سنوات.

وبالرغم من تدني النسبة العامة لمن تمت تلبية رغباتهم في حركة النقل الخارجي، إلا أن بعض المعلمين شككوا في صحة هذا الرقم، مؤكدين أن الأرقام الفعلية هي أقل من 19%.

وطالب المعلمون والمعلمات بمراعاة ظروفهم ونقلهم في حركة النقل الخارجي لأنهم يتكبدون عناء السفر يومياً ويتعرضون للحوادث المميتة.

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وكانت وزارة التعليم أعلنت عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عن العام 1440 هـ والتي جاءت نسبة تلبية الرغبات فيها 19.73%.

وقالت وزارة التعليم: إن نسبة عدد المتقدمين بلغت 15.61% من مجموع المعلمين والمعلمات في المملكة، فيما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الأولى 60.84%، بينما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الثانية 6.36%، فيما تم نقل 29% على باقي الرغبات بخلاف الأولى والثانية.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد أوضحت في وقت سابق أن حركة النقل الخارجي تتم بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وليس على ظروف المعلمين بحيث تضمن استمرار العملية التعليمية في المناطق النائية.

رابط وطريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

الدخول إلى حسابك في نظام نور عبر الرابط التالي (هنا)

اختيار خدمات شؤون المعلمين

استعلام عن حركة النقل الخارجي

الاطلاع على النتيجة

مع العلم أنه سيتاح الاعتراض وطلب التظلم إلكترونياً من حساب المعلم على نظام نور.