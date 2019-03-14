- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بتكلفة تقارب 200 مليون ريال.. سحب مشروع تقاطع العكيشية بمكة من المقاول المتعثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بتكلفة تقارب 200 مليون ريال.. سحب مشروع تقاطع العكيشية بمكة من المقاول المتعثر
متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قراراً بسحب مشروع تقاطع طريق العكيشية مع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة، والذي تبلغ قيمة عقده ما يقارب ٢٠٠ مليون ريال، من المقاول المنفذ.
ويأتي ذلك نظراً لتأخره في تنفيذ أعمال المشروع وعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال التقاطع وإهماله شروط التعاقد، مما ترتب عليه عدم استفادة المواطنين من المشروع.
ووجه القويحص بسحب المشروع من المقاول واستكمال الإجراءات القانونية، وتعميد مقاول آخر لاستكمال تنفيذ التقاطع بشكل عاجل.
وأكد أمين مكة ضرورة متابعة سير جميع أعمال المشاريع البلدية بالعاصمة المقدسة، ورصد نسب الإنجاز، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع قبل موسم حج هذا العام، مشدداً على ضرورة الكشف عن العوائق الحقيقية التي قد يجدها المقاولون خلال سير عمليات تنفيذ المشاريع لاتخاذ الإجراءات للأزمة ومعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة تقارب 200 مليون ريال.. سحب مشروع تقاطع العكيشية بمكة من المقاول المتعثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.