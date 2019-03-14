افتتاح فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكلى في الرياض

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

افتتح رئيس التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكلى 2019، تحت شعار “صحة الكلى لكل شخص في كل مكان”، الذي نظمة مركز الملك سلمان لأمراض الكلى بالرياض، تحت رعاية وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

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وصرح الدكتور محمد العومي مدير مركز الملك سلمان لأمراض الكلى قائلا: حرصنا هذا العام الى جانب ورش العمل والمحاضرات على إقامة معرضًا مصاحبًا لتوعية المجتمع بأمراض الكلى وإلقاء الضوء على أهمية وكيفية التعامل مع أمراض الكلى بشكل عام لتجنب اي مضاعفات مستقبلية والطرق السليمة للوقاية. وأضاف أن اليوم العالمي للكلى يهدف إلى زيادة الوعي لدى الأفراد والمجتمع، وتشجيع الفحص الدوري المنتظم، وتثقيف الممارسين الصحيين والتعريف بدورهم في اكتشاف أمراض الكلى.

من جانب آخر، صرح الدكتور أحمد أبوعباة، المدير التنفيذي لصحة المجتمع في التجمع الصحي الثاني قائلا إن “التثقيف الصحي يعد من أهم مجالات الصحة بمفهومها الحديث خصوصا في برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، ويعتبر من أهم أهداف نموذج الرعاية الصحية الجديد، وذلك لما له من أثر واضح في تغيير قناعات الأفراد وسلوكياتهم وممارساتهم الخاطئة، وتنمية وعيهم بالأمراض والأساليب الوقائية الواجب اتخاذها لمنع الإصابة مستقبلًا وإشعارهم بالمسؤولية نحو صحتهم وصحة غيرهم، وما تنتج عنه من مضاعفات تكبد الفرد والمجتمع من تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية”.