صندوق التنمية العقاري السعودي

يُقدم صندوق التنمية العقاري العديد من الخدمات الهامة لدى المواطن السعودي، ويستهدف هذا الصندوق التنمية فقط، ومساعدة الأفراد في أن يكون لديهم مسكن خاص بهم، ولا يوجد أي هدف ربحي للصندوق منذ نشأته، وبالإضافة إلى ما سبق نجد أن الصندوق يستهدف أيضًا المشاريع الإستثمارية، وإقامة العديد من المشروعات العقارية الهامة.

نبذة تاريخية عن صندوق التنمية العقاري

تمّ إنشاء هذا الصندوق بعد صدور مرسوم ملكي من ملك السعودية تمّ الإعلان عنه في عام 1975، ولقد حقق هذا الصندوق الكثير من المشاريع حتى الآن، بالإضافة إلى أن الصندوق أقام العديد من الأنشطة التي تجعله من أهم الكيانات الغير ربحية التي أثبتت دورها في المملكة العربية السعودية.

أهم الأنشطة التي قام بها صندوق التنمية العقاري

يقوم صندوق التنميه العقاري بعمل العديد من المشاريع العقارية والإستثمارية، ويقدم مجموعة من الأنشطة الغير ربحية، ومنها:

ساهم البنك في بناء العديد من المنازل السكنية، وتسكين الآلاف من المواطنين السعوديين.

يسعى الصندوق إلى تقديم العديد من القروض، والقروض التي يقوم بها الصندوق نوعين، النوع الأول وهو القرض الخاص، والذي من خلاله يقترض الفرد من أجل مشروع خاص به، ويريد تحقيق ربح معين، ونجاح مستقبله، أما النوع الثاني من القرض، وهو من النوع الإستثماري حيث يقوم الصندوق بتمويل وإقراض المشاريع الإستثمارية التي ستعود بالطبع بالنفع على البلاد، وفي هذا بالطبع مساهمة من الدولة لمساعدة الجميع في أن يستثمروا بداخل المملكة السعودية.

يهتم الصندوق بالنظر إلى الأفراد الموجودين تحت قوائم الإنتظار، وينتظرون أن يكون لديهم مكان ومأوى لهم، والعيش في منطقة سكنية بها الكثير من الإمكانيات والخدمات الحكومية، وهذا ما يسعى إليه الصندوق، ويستهدفه منذ بداية نشأته.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يقدم دومًا الدعم لدى المستثمرين؛ ليكون لديهم القدرة على بناء وإستكمال العديد من المشاريع الإستثمارية التي يعود نفعها على البلاد، وتساعد على إنتعاش الإقتصاد السعودي.

برنامج التمويل المدعوم في صندوق التنمية العقاري

أتاح مسؤولي بنك الإستثمار برنامج التمويل المدعوم، وهذا البرنامج برنامج دعمي وتمويل سكني يقوم صندوق التنمية العقاري بتنفيذه من خلال التعاون مع بعض البنوك وشركات التمويل وفقاً للشريعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أنه نتيجة للنجاح الساحق الذي قام به صندوق التنميه العقاري في إنشاء العديد من المناطق السكنية، والمنازل لتسكين الأفراد، حَولت الدولة عملية توزيع الأفراد والتسكين إلى الصندوق؛ لأن المسؤولين عنه يعرفون مَنْ هُم يستحقون التسكين، وقادرون بشكل أفضل على تسكين الأفراد وتوزيعهم بشكل سليم.