انت الان تتابع تفاصيل خبر 1.28 مليار دولار خسائر طيران الاتحاد الإماراتي في 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 04:22 مساءً - أعلن طيران الاتحاد الإماراتي، اليوم الخميس، تكبده خسائر للعام الثالث على التوالي في 2018، ملقياً اللوم على تحدي أوضاع السوق وزيادات في أسعار الوقود.

وقالت الشركة الإماراتية، ومقرها "أبو ظبي"، إن صافي الخسائر تقلص إلى 1.28 مليار دولار العام الماضي من 1.52 مليار دولار في 2017، وفقاً لـ"الجزيرة نت".

وأضافت أن إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي تراجع بنسبة 2.4%، لتبلغ 5.86 مليارات دولار هبوطا من ستة مليارات دولار قبل ذلك بسنة.

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ونقلت الشركة 17.8 مليون مسافر العام الماضي انخفاضا من 18.6 مليون في 2017.

كما أنهت الشركة العام الماضي بإجمالي عدد طائرات 106 مقارنة مع 115 طائرة في 2017، رغم تسلمها ثماني طائرات جديدة العام الماضي.

وذكرت في بيانها اليوم أنها أوقفت في 2018 عددا من الرحلات إلى مدن مثل طهران، وجايبور (الهند)، وعنتيبي (أوغندا)، ودالاس، وفورت وورث، ودكا، ودار السلام، وإدنبرة.

وكانت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، تكبدت خسائر بقيمة 1.87 مليار دولار في 2016 نظرا لتراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي أليطاليا وأير برلين.