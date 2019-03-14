شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود في إحدى محطات قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق محدود صباح اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ في سطح مدخل إحدى محطات قطار الرياض المسار البرتقالي بالقرب من (مخرج 15)، نتج عنه تأثر أجزاء من المادة العازلة، وقد تمت مباشرة الحريق من قبل الدفاع المدني، وإخماده دون حدوث إصابات أو تأثير على أعمال الإنشاء في الموقع، ولله الحمد.



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