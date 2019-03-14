شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغلق «كلنا الخفجي» .. واستئناف الفعاليات غداً والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت الجهة المنظمة لمهرجان «كلنا الخفجي» ، أنه حسب تعليمات الدفاع المدني ، ونظراً لأحوال الطقس والأمطار، تم إغلاق المهرجان حفاظاً على سلامة الزوار ، وسيتم استئناف الفعاليات غداً.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، دشن مهرجان " كلنا الخفجي " بنسخته السابعة.
وأستعرض المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي فعاليات المهرجان المتنوعة والتي يتخللها عروضاً ترفيهية لفرقة خواطر الظل العالمي ، وعروض السيرك العالمي ، وفعاليات إثراء التي قدمتها أرامكوا السعودية وفعاليات للأطفال وأركان الأسر المنتجة.
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