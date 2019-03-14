شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5% لـ«لم الشمل» : تعرف على حركة النقل الخارجي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بنسبة بلغت 19.73% ، حيث بلغت نسبة المتقدمين 15.61% من مجموع المعلمين والمعلمات ، وبلغت نسبة المنقولين على الرغبة الأولى 60.84% ، والمنقولون على الرغبة الثانية 6.36% ، والمنقولون على الرغبة الثالثة 3.75 ، والمنقولون على لم الشمل 8.5% ، والمنقولون على باقي الرغبات 29.05%.



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