شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح حقيقة مقطع «السيول الجارفة» على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما يتم تداوله من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى تأثر دول الخليج بتقلبات جوية ينتج عنها امطار غزيرة وسيول جارفة.

وقال نائب المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نواف الشريف لـ " اليوم ": المقطع المتداول قديم جداً ويتم تداوله في شهر مارس من كل عام ، داعياً الجميع بمتابعة القنوات الرسمية للهيئة لمعرفة أحوال الطقس بشكل دقيق وصحيح ، مشيراً الى ان الهيئة أصدرت تقريراً مناخياً لفصل الربيع والذي يشير الى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع، فيما تشير التوقعات لشهري مارس وأبريل إلى درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل خاصة على شمال غرب وجنوب شرق المملكة وخلال شهر مايو يتوقع بأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل خاصة على جنوب المملكة " .

وأضاف " الشريف " : "توقعات شهر مارس تشير الى احتمالية هطول أمطار من حول المعدل إلى أقل من المعدل خاصة على شرق المملكة، أما بالنسبة لشهر أبريل فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل على شمال شرق ووسط وجنوب المملكة وفي نهاية الفصل خلال شهر مايو يتوقع أن تكون أمطار أعلى من المعدل خاصة على شمال شرق المملكة وحتى وسط المملكة داعيا الجميع إلى متابعة ما يستجد عن الحالة، وذلك بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي " .

من جهته قال الباحث فـي علوم الـطـقـس والـفـلك نزيه الحيزان: " " تشهد أجواء المملكة حالياً بعض التقلبات الجوية نتيجة منخفضات جوية ، ولكن ليس كما يتم ترويجه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع مرئي متداول بشكل واسع وانها تتسبب في سيول وفيضانات على معظم دول الخليج ، والمنخفض الجوي سيكون تأثيره بشكل مباشر على شرق المملكة والخليج من يوم ١٧ مارس ويستمر التأثير حتي ٢٢ مارس " .