15 حافلة لنقل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يومياً

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - واس

وفرت هيئة النقل ” 15 “حافلة يومياً منذ يوم 26 فبراير الماضي وحتى يوم 19 مارس الجاري، لنقل الزوار لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة بالصياهد الجنوبية، وذلك تيسيراً على المواطنين في الوصول لمقر المهرجان .

وأوضحت الهيئة أنها تطلق 10 رحلات يومياً من “غرناطة مول” بالرياض، تبدأ رحلات الذهاب من الساعة 1.00 ظهراً وحتى الساعة 4.00 عصراً، على أن تبدأ رحلات العودة من 7.00 مساء إلى الساعة 10.00 مساء .

وبينت الهيئة أن هناك 5 رحلات أخرى تنطلق من “المكان مول” يومياً من الساعة 1.00 ظهراً إلى الساعة 3.00 عصراً، بينما تبدأ رحلات العودة من الساعة 7.00 حتى الساعة 9.00 مساء، مشيرة إلى أن سعر التذكرة للفرد الواحد 15 ريالاً للاتجاه الواحد .

وكشفت الهيئة أنها نقلت حتى اليوم نحو 5 آلاف زائر لمقر المهرجان، وأن الحافلات المخصصة للمواطنين مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى .