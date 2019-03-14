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2019-03-14 توضيح من مترو الرياض حول حريق مخرج 15 متابعات الخليج 365 - الرياض كشف مترو الرياض عن تفاصيل الحريق الذي نشب صباح اليوم عند مخرج 15. Advertisements وقال مترو الرياض في بيان: اندلع حريق محدود صباح اليوم الخميس 6 رجب 1440هـ في سطح مدخل إحدى محطات المسار البرتقالي بالقرب من (مخرج 15)، نتج عنه تأثر أجزاء من المادة العازلة، وقد تمت مباشرة الحريق من قبل الدفاع المدني، وإخماده دون حدوث إصابات أو تأثير على أعمال الإنشاء في الموقع.









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