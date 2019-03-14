الان تتابع “التعليم” تعتمد إلغاء درجة وظيفية وتسترد مبالغها المالية على بعض منسوبيها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
سحبت وزارة التعليم، درجة وظيفية واستعادة مبالغها المالية على بعض منسوبيها حسب تعميم وجهه نائب وزير التعليم، لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وحصلت “الخليج 365” على نسخة منه.
وتضمن التعميم: بعد ملاحظة قيام عدد من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بمنح درجات إضافية نظير حصول عدد من المعلمين والمعلمات على برنامج التطوير المهني النوعي “خبرات” بالمخالفة لعدم نظامية الإجراء المتخذ لكون منح الدرجات الإضافية يستلزم بأن تكون البرامج الإعدادية أو الدورات التدريبية مقيمة ومصنفة وظيفيًا وفقًا للضوابط الموضحة في دليل تصنيف الوظائف على البوابة الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية مما يستدعي الأمر معه إلغاء تلك القرارات الصادرة واستعادة ما صرف لهم من مبالغ مالية.
وشدد التعميم على الاطلاع والإحاطة وإبلاغ من يلزم للتمشي بموجبه.
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