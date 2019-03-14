النائب العام ينوه بأهمية عمل المتابعة وتسخير التقنية لتطوير أعمالها

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أهمية عمل المتابعة ووضع الأطُر العامة لإجراءاتها والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المتسمر لأعمالها من خلال نظام الاتصالات ونظام شئون الموظفين، حتى تكون منسجمة مع رؤية المملكة 2030.

وأشار “المعجب”، خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيس بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان، إلى أنه وبعد صدور الأمر الملكي باعتماد تسمية النيابة العامة وارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – وما يحمله ذلك من دلالة سامية ومعاني جليلة ترتكز على الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة بما يضمن مباشرتها لأعمالها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، منوهًا بأنه وحرصًا منا على تطوير العمل والارتقاء به وتتبع مكامن الخل ومعالجة بما يتواءم مع ذلك فقد تم صدور قرارنا بفصل المتابعة عن دائرة التفتيش وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة بنا وتحت إشرافنا مباشرةً.

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وأضاف أن متابعة عمل الدولة مع دقة الانجاز وإتقانه حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين – أدم الله عزه – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – مستهدفين بذلك أن تكون بلادنا نموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة.

واختتم كلمته بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين علي ما تلقاه النيابة العامة من ثقة واهتمام ورعاية سائلا الله عزوجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا وأن يكلل كافة الأعمال والجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن.