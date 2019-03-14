حجز موعد محكمة ورقم هاتف وايميل وزارة العدل السعودية

حجز موعد محكمة من الخدمات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، حيث تقوم وزارة العدل السعودية بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على المواطنين السعوديين الكثير من الوقت والجهد، كما تقوم الوزارة بالإشراف الإداري على المحاكم، وتُقدم المقترحات التي تساعد على رفع مستوى العدالة بالمملكة، وتعمل على نشر الثقافة العدلية المبنية على أسس الشريعة الإسلامية، وحول حجز موعد محكمة موضوعنا اليوم.

طريقة حجز موعد محكمة

يُمكن لجميع المواطنين السعوديين حجز موعد محكمة إلكترونياً من خلال الموقع الرئيسي الخاص بوزارة العدل السعودية من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية عبر الضغط على اسم الموقع.

ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار (حجز موعد محكمة).

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم إختار المعاملات التي تريد الحجز لها.

بعد ذلك إضغط على زر حجز.

مهام وزارة العدل السعودية

الإشراف على القضايا المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم.

إعداد الأنظمة واللوائح التي تحدد سير عمل الوزارة، والأجهزة ذات العلاقة.

إعداد المشاريع الإقليمية والدولية التي تساعد على تعزيز عملية التقاضي وتحقيق العدالة بالسعودية.

تقديم الإقتراحات الخاصة بإنشاء المحاكم وفقاً للأنظمة واللوائح.

رفع وتعزيز مستوى الأداء الوظيفي، وضمان حسن سير العمل بالمحاكم.

الفصل في القضايا، ومتابعتها، والحكم فيها بناءً على تعاليم الشريعة الإسلامية.

تدريب الكوادر البشرية؛ لتوفير الكتاب والموظفين لتولي الأعمال القضائية بالمحاكم.

تحديث نظم المعلومات، وتوثيق البيانات والإحصائيات الخاصة بالوزارة؛ للإستفادة منها وقت الحاجة.

إجراء البحوث، ووضع الخطط؛ لتنظيم العمل بالمحاكم.

التفتيش الدوري على مختلف الأعمال بالوزارة والمحاكم سواءً كانت أعمال مالية أو إدارية.

توحيد الجهود لإقامة علاقات سليمة بين القضاء والمحاماة في سبيل تحقيق العدالة بالمملكة.

تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئات التي تهتم بشئون القضاء في جميع دول العالم العربي.

إقامة الإتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي، بالإضافة إلى تمثيل الدولة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

طريقة التواصل مع وزارة العدل السعودية

الإتصال على رقم الهاتف التالي 0112948475.

أو إرسال رسالة على ايميل وزارة العدل السعودية : [email protected]

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