الكشف عن الإقامة السعودية برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية الجوازات

يمكن الكشف عن الإقامة برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم السداد من خلال الدخول علي بوابة ابشر الإلكترونية، حيث وفرت وزارة الداخلية السعودي لجميع المواطنين والمقيمين أمكانية الاستعلام عن مدة الإقامة ومعرفة تاريخ انتهائها بشكل إلكتروني، حيث يمكن معرفة موعد تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر السعودي، بدون الحاجة للذهاب إلي مقر مصلحة الجوازات السعودي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الكشف عن الإقامة فرجاء تابعونا لكي نتعرف سويا علي الخطوات بكل سهولة وبساطة.

الأجهزة الأمنية بالمملكة ناشدت جميع المقيمين والوافدين بضرورة سرقة تجديد الإقامة تجنبا للوقع في الوقوف أمام الدوريات الأمنية التابعة لحملة وطن بلا مخالف، حيث تتصدي وزارة الداخلية السعودي أمام جميع المخالفين والهاربين في محافظات السعودية بدعوة انهم يبحثون عن عمل أو سيقومون بأداء فريضة العمرة والحج، وهذا بعكس الحقيقة ولكن يريدون البقاء في السعودية من اجل تحقيق هدفهم في الهروب من بلادهم الأصلية.

الكشف عن الإقامة السعودية برقم الإقامة

لكل مغترب ومقيم في المملكة العربية السعودية يمكن الاستعلام عن الإقامة من خلال الخطوات البسيطة التي سوف نقوم بتوضيحها لكم، حيث يلزم علي المغتربين بالأراضي الحجازية المقدسة الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي علي الرابط التالي الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة، حيث يقوم المستعلم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك مع إدخال الرمز المرئي بالخانات المخصصة بالموقع الالكتروني، من ثم نقوم بالضغط علي أيقونة بحث من اجل الاطلاع علي بيانات إقامتك.