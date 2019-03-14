شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب» يؤكد على أهمية تسخير التقنية لتطوير أعمال «النيابة العامة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على أهمية عمل المتابعة ووضع الأطُر العامة لإجراءاتها والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المتسمر لأعمالها من خلال نظام الاتصالات ونظام شئون الموظفين، حتى تكون منسجمة مع رؤية المملكة 2030.

وأشار المعجب خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيس، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان، أنه وبعد صدور الأمر الملكي باعتماد تسمية النيابة العامة، وارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، وما يحمله ذلك من دلالة سامية ومعاني جليلة ترتكز على الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة، بما يضمن مباشرتها لأعمالها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت، منوهاً بأنه وحرصاً منا على تطوير العمل والارتقاء به وتتبع مكامن الخل، ومعالجة بما يتوائم مع ذلك، فقد تم صدور قرارنا بفصل المتابعة عن دائرة التفتيش، وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة بنا وتحت إشرافنا مباشرةً. وأضاف بأن متابعة عمل الدولة مع دقة الانجاز وإتقانه، حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مستهدفين بذلك أن تكون بلادنا نموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة.

واختتم كلمته بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما تلقاه النيابة العامة من ثقة واهتمام ورعاية، سائلا الله عزوجل أن يحفظ قيادتنا، ووطننا وأن يكلل كافة الأعمال والجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن.