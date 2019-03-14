شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشيد بجهود المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية وخدمة الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

واصلت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أعمالها اليوم (الخميس) بمقر البرلمان المغربي في الرباط، بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واستكمل رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية كلماتهم أمام المؤتمر.

ونوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة عبدالنبي سلمان في كلمته أمام المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

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كما أشاد بجهود المملكة الجبارة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وقدرتها الفائقة على تنطيم موسم الحج.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأييد مملكة البحرين لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات تمنع تسيس الشعائر الدينية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق للدكتور آل الشيخ الأمين العام للمجلس محمد المطيري، وأعضاء المجلس الدكتور فهد العنزي واللواء علي العسيري والدكتورة موضي الخلف ولينه آل معينا.