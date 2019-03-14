شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في أحد محطات المسار البرتقالي بقطار الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) اندلع حريق محدود صباح اليوم (الخميس) في سطح مدخل إحدى محطات المسار البرتقالي بالقرب من «مخرج 15»، نتج عنه تأثر أجزاء من المادة العازلة، وقد تمت مباشرة الحريق من قبل فرق الدفاع المدني وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات أو تأثير على أعمال الإنشاء في الموقع.

اندلع حريق محدود صباح اليوم (الخميس) في سطح مدخل إحدى محطات المسار البرتقالي بالقرب من «مخرج 15»، نتج عنه تأثر أجزاء من المادة العازلة، وقد تمت مباشرة الحريق من قبل فرق الدفاع المدني وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات أو تأثير على أعمال الإنشاء في الموقع.

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