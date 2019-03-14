شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 157 كيلوغراماً من الحشيش و209 قطعة سلاح في جازان وعسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير، تمكنت خلال الفترة من 1 / 4 / 1440هـ حتى 1 / 7 / 1440هـ، من إحباط محاولات تهريب (52) طناً من مادة القات المخدر، و(157) كيلوغراماً من الحشيش، و(209) قطعة سلاح مختلفة، و(16166) ذخيرة حية.

وأضاف المقدم الشلهوب، أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (825) متهماً، والتحفظ على مبلغ (1.013.159) ريالاً، وحجز (743) سيارة في قضايا مختلفة.