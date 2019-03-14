دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمطار رعدية ورياح مُثيرة للأتربة والغبار على 10 مناطق.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، هطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية تُصيب مناطق «الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة»، وأجزاء من مناطق «الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الباحة، عسير».

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يلي هذه الحالة انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة.

وأشارت، إلى أن ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وتوقَّع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، توسّع السحب الرعدية المتوقعة على الجوف والحدود الشمالية، مساء اليوم، باتجاه عدة مناطق.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «السحب الرعدية مساء هذا اليوم الأربعاء، على الجوف والحدود الشمالية متوقع توسعها نواحي المدينة، خاصة شرقها وحائل والقصيم وجنوب تبوك، خاصة الساحل ثم شمال مكة بإذن الله، مع نشاط للرياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله«.

وكان الحصيني قد حذَّر من تقلبات جوية، خلال عطلة الأسبوع الجاري.

وقال في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنصح من لديه مناسبة (غدًا) الخميس 7/7/1440هـ في أماكن مكشوفة في مكة وتبوك والمدينة والشمالية والجوف وحائل والقصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة والشرقية والكويت، متابعة حالة الطقس ويحتاط لذلك؛ بسبب التقلبات الجوية المتوقعة (..) غبار ورياح ومطر إلى أن يصرفها الله».