“الاستعلام”النقل الخارجي نظام نور.. رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين | gta.moe نتيجة...

بعد أن قام نظام نور المركزي، وزارة التعليم السعودية، بإتاحة تسجيل النقل الداخلي والخارجي للطلاب في جماد آخر 1440، تقوم خلال أيام بالإعلان عن نتائج قبول النقل بين المدارس، وذلك بهدف لم شمل الطلاب والتيسير عليهم، ويقوم النظام المركزي، “نظام نور” بشكل حصري بتنظيم النقل الداخلي والخارجي واستظهار نتائج الطلاب، ويتم إعلان حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين من خلال رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين عبر نظام نور.

ويهدف نظام نور المركزي، والذي قامت وزارة التربية والتعليم باستخدامه في السنوات القليلة الماضية، بتسهيل التعامل الرسمي بين وزارة التربية والتعليم والطلاب وأولياء الأمور، وكذلك المعلمين، والانتهاء من جميع التعاملات الورقية، والتعامل الإلكتروني بين الوزارة والجمهور، للتسهيل والتيسير وضمان الدقة والسرعة.

تسجل الطلاب المستجدين في نظام نور

يتم التسجيل بكلمة المرور الخاصة بولي الأمر، حيث يقوم بالدخول على رابط نظام نور المركزي، ويتم استخدام رقمه السري، في حال تسجيله بالنظام في وقت سابق. يقوم ولي الأمر بتسجيل رقم سري جديد في حال تسجيله بالموقع للمرة الأولى. يقوم بإدخال رقم الهوية الخاص به والرقم السري. يقوم بإدخال اسم الطفل والرقم القومي الخاص به واستكمال جميع البيانات. يقوم باتباع الخطوات المطلوبة ويقوم بضغط”تسجيل”. يتابع ولي الأمر فيما بعد موعد الإعلان عن نتائج القبول.

الاستعلام عن نتائج الطلاب

مع إجراء الاختبارات الفصلية، امتحانات منتصف العام، في مدارس المملكة العربية السعودية، للمراحل الدراسية الابتدائية – المتوسطة – الثانوية، يتطلع الطالب السعودي، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات، للاستعلام عن النتائج، ونعرض عليكم موعد نتيجة نظام نور التعليمي، للمرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، وطريقة الاستعلام عن النتائج، بالخطوات.

موعد نتيجة النقل الخارجي في نظام نور 1440

يتم الإعلان عن نتائج النقل الداخلي والخارجي بنظام نور في 8 رجب 1440، في 14 مارس 2019، على أن يقوم المعلم باتباع الخطوات اللازمة للتعرف على النتائج، بالدخول عبر رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين.

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الاستعلام عن النتائج في نظام نور

الدخول على رابط موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي (هنا)، إدخال اسم المستخدم والرقم السري ، وقد تم تسجيل كل تلك البيانات في وقت سابق من التسجيل بالموقع. يتم اخ تيار نتائج الاختبارات الفصلية، نتائج منتصف العام. اختيار النظام الدراسي والإدارة التعليمية. اضغط الاستعلام عن النتائج.

كما يتم الاشتراك في نظام رسائل الهاتف الجوال، والتي يقوم الطالب بإدخال رقم جواله لإرسال إشعارات ظهور النتائج إليه فور الإعلان عنها، على أن يتم بعدها الدخول على نظام نور التعليمي واتباع الخطوات للحصول على النتيجة.

ويخصص نظام نور التعليمي في نشر نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب، ويتطلع الطالب في كل شهر للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية، عبر نظام نور، باستخدام رقم الهوية فقط.

ويعتبر نظام نور التعليمي من أحدث النظم التعليمية التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف لتيسير عمليات البحث عن النتائج للطلاب، النتائج الشهرية للاختبارات ونتائج منتصف ونهاية العام، ونتائج قبول الطلاب برياض الأطفال، وتنقلات المعلمين بين المدارس.

تحديث 14 مارس 2019، 8 رجب 1440: يتم اليوم الخميس الإعلان عن نتائج النقل الداخلي – نتائج النقل الخارجي، من خلال متابعة الدخول على رابط نظام نور، برقم الهوية.

تم الإعلان منذ قليل عن تجهيز نتائج النقل الداخلي للمعلمين عبر رابط نظام نور، النقل الخارجي، برقم الهوية والسجل المدني، من خلال قوائم بي دي اف، وذلك جاري التحضير لإعلانها.

ويقوم رابط المعلمين، الإدارة العامة لشؤون المعلمين بعمل جدول زمنى للإعلان عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين عبر المدارس.