“الان”رابط الادارة العامة لشؤون المعلمين| نتائج النقل الخارجي – الداخلي...

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد التسجيل في الموقع ، موقع نظام نور، للتسجيل في حركة النقل الداخلي، وكذلك النقل الخارجي، وتم إغلاق باب التسجيل تمهيدا لمراجعة البيانات والإعلان عن النتائج، وقد تم أيضا تحديد موعد الإعلان عن نتائج النقل، ويقوم رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالإعلان عن النتائج.

ويقوم نظام نور المركزي بالعديد من الوظائف، والتي تخص التعليم بالمملكة العربية السعودية، من تسجيل الطلاب الوافدين، بالصف الأول الابتدائي وروضات الأطفال، والاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية، الاختبارات الشهرية، والاستعلام عن نتائج منتصف ونهاية العام، وكذلك حركة النقل الداخلي للطلاب وحركة ترقيات المعلمين.

النقل الداخلي في نظام نور

الدخول على رابط موقع نور المركزي. أو الدخول على رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين من هنا. يتم إدخال رقم الهوية و كلمة المرور، ويمكن الدخول بدون رقم هوية. يتم التسجيل من خلال حساب ولي الأمر على حساب نور، إذا كان له حساب سابق من تسجيل طفل سابق له للالتحاق بالمدارس السعودية، يقوم ولي الأمر باستكمال البيانات الخاصة به. إدخال بيانات الطفل الذي يرغب في نقلة داخليا أو خارجيا، الاسم كاملا والسن والرقم القومي.

نظام نور للاستعلام عن النتائج

يتابع طلاب وطالبات المداري الحكومية بالمملكة موقع نور التعليمي، وذلك للتعرف على نتائج اختباراتهم الشهرية، برقم الهوية فقط، كما يتابع المعلمين بين الحين والآخر التعرف على كل ما يخص شؤون التعليم والنقل بالمدارس، نعرض عليكم رابط نظام نور التعليمي المركزي، كما نعرض عليكم مواعيد بداية امتحانات منتصف العام 1440 هجريا.

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وقد تم استحداث نظام نور المركزي للتيسير على المتعاملين معه وتيسير إدخال والحصول على البيانات، وكذلك ضمان دقة البيانات والمعلومات وسرعتها، وسريتها على حد سواء، ويتابع الطالب الدخول على الموقع للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، برقم الهوية، ويتابع أولياء الأمور، ممن يقوم بإدخال أطفالهم لرياض الأطفال إدخال بيانات الأب والطفل للموقع والتعرف أيضا على نتائج القبول، ويقوم المعلم بالاستفادة من الموقع للتعرف على كافة ما يخص حركات التنقلات الداخلية ونتائج تلك الحركة.

رابط موقع نظام نور EduWave

هو الرابط الرسمي والوحيد لدخول كل من الطالب السعودي، في المراحل التعليمية المختلفة للتعرف على جميع النتائج، والتعرف على نتائج قبول روضات الأطفال بعد تسجيل طلبات الالتحاق، وتعرف المعلم السعودي على نتائج حركة النقل الداخلي في نظام نور المركزي، ويقوم المستخدم بإدخال:

اسم المستخدم، اسم الطالب أو المعلم. الرقم السري، ويكون خاص بكل مستخدم لضمان سرية البيانات. إدخال رمز التحقق، يكون مكتوبا في صفحة التسجيل.

طريقة الاستعلام على حركة النقل الداخلي

الدخول على رابط نظام نور المركزي. اختيار خدمات شؤون المعلمين. اختيار حركة النقل الداخلي بين المدارس 1440هـ في حال تقديم التظلمات، يتم اختيار”تقديم التظلمات”، ولا يحق للمعلم إلا تقديم تظلم واحد فقط، في خلال 10 أيام من إعلان النتيجة على الموقع، على أن يتم البت فيه في وقت لاحق.

ويخصص نظام نور التعليمي في نشر نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب، ويتطلع الطالب في كل شهر للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية، عبر نظام نور، باستخدام رقم الهوية فقط.

تحديث: برقم الهوية، يتمكن الطالب بالمدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية، من التعرف على نتائج النقل الداخلي، وكذلك النقل الخارجي، فيما بين المدارس، برقم الهوية، من خلال متابعة الدخول على رابط موقع نور التعليمي.

تحديث: تم الإعلان منذ قليل عن تجهيز نتائج النقل الداخلي للمعلمين عبر رابط نظام نور، النقل الخارجي، برقم الهوية والسجل المدني، من خلال قوائم بي دي اف، وذلك جاري التحضير لإعلانها.