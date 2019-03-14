رابط استعلام النقل الخارجي برقم الهوية الوطنية عبر نظام نور للنتائج 1440

يترقب كافة المعلمين والمعلمات المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي لهذا العام بالمملكة العربية السعودية إطلاق رابط استعلام النقل الخارجي 1440 من قبل وزارة التعليم السعودية الإدارة العامة لشؤون المعلمين، حيث من المقرر أن يتم تدشين وإتاحة الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، وسوف يتم الإطلاع على نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمعلم/المعلمة على نظام نور 1440 الجديد، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر لمتابعينا الكرام رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، إلى جانب رابط دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور، كما نوفر طريقة الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي.

رابط استعلام النقل الخارجي 1440

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خطة زمنية تتعلق بمواعيد تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وبيانات المدارس بالمملكة، بالإضافة إلى تضمن الجدول الزمني لأعمال وإجراءات حركة النقل الخارجي والداخلي للعام الجاري، ووفقاً للمواعيد الواردة بالتعميم الصادر عن الوزارة، فسوف يتم إطلاق نتيجة النقل الخارجي اليوم الخميس الموافق لتاريخ السابع من شهر رجب بالتاريخ الهجري، ويمكنكم التعرف على طريقة استعلام نتيجة النقل الخارجي عبر موقع نور 1440 بعد اتباع رابط استعلام النقل الخارجي الرسمي المرفق من خلال النقاط التالي:

دخول نظام نور 1440.

إدخال بيانات الحساب الخاص بك.

الدخول إلى “خدمات شؤون المعلمين”.

اختيار “استعلام عن حركة النقل الخارجي”.

الإطلاع على النتيجة.

وتتيح الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية خاصية الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي 1440 اعتباراً من اليوم الخميس الموافق لتاريخ 7 رجب 1440هـ حتى تاريخ 17 رجب 1440هـ، ويتم تقديم اعتراض على نتائج النقل الخارجي بشكل إلكتروني عبر نظام نور للمعلمين المركزي، كما سيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم بكافة المناطق بالمملكة بتاريخ 27 رجب، وسيتم أيضاً فتح نظام نور الجديد لإدخال رغبات المنقولين/المنقولات خارجياً في الفترة من 2 حتى 6 شعبان 1440هـ، ومن خلال رابط استعلام النقل الخارجي 1440، يمكنكم التعرف على النتيجة فور إطلاقها.

نتيجة النقل الخارجي 1440

تم الإعلان رسمياً من قبل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم “مبارك العصيمي” من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إطلاق نتيجة النقل الخارجي عبر نظام نور للمعلمين الآن، وقد تم الإعلان عن مؤشرات حركة النقل للمعلمين والمعلمات 1440، حيث بلغت نسبة عدد المتقدمين 15.61% من إجمالي المعلمين والمعلمات، وقد بلغت نسبة حركة النقل العامة 19.73% تم توزيعها كالتالي: