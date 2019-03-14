الاستعلام عن النقل الخارجي نظام نور للمعلمات  والمعلمين بالسجل المدني

نظام نور رابط الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين بالسجل المدني من الخدمات الإلكترونية لبوابة خدمات شؤون المعلمين، حيث تم تأكيد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي 1440 على مستوى جميع غدارات التعليم الآن، ومن خلال حساب تسجيل دخول نظام نور للمعلمين والمعلمات برقم الهوية أو برقم السجيل المدني وكلمة المرور، ورمز التحقق، يمكن الدخول واستعلام أسماء المنقولين من المعلمين والمعلمات من قدموا طلبات حركة النقل الخارجي .

وزارة التعليم كانت قد دشنت رابط إلكتروني يحمل اسم الإدارة العامة لخدمات شؤون المعلمين، مع وضع عداد زمني تنازلي، يشير لتوقيت فتح رابط الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين بالسجل المدني، وفي التقيت المحدد لظهور النتائج تم الإشارة لكون موقع نظام نور هو الربط الرسمية للاستعلام عن أسماء المعلمات المنقولات والمعلمين المنقولين، من انطبق عليهم شروط ومعايير الاختيار لقبول الطلب.

رابط الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين

الدخول على موقع نظام نور من حساب المعلم أو المعلمة أو من لهم الصلاحية من منسوبي التعليم، سيتوفر له الخدمات الإلكترونية نحو كيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين بالسجل المدني، ونحو مواعيد تقديم الاعتراض سيكون من يوم الأحد المقبل الموافق 10 رجب 1440 الجاري، وباقي المواعيد لحين الانتهاء من اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي 1440 قبيل نهاية شهر رجب الجاري.

نظام نور نتائج النقل الخارجي 1440

رابط نظام نور يستقبل كافة عمليات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440، بجانب نتائج حركة النقل الداخلي خلال شهر شعبان المقبل.