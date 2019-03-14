“بعد قليل” نتائج النقل الخارجي للمعلمين gta.moe..في نظام نور |نتائج النقل الخارجي .....

يتم الإعلان عن نتائج النقل الداخلي للطلاب، وكذلك النقل الخارجي، عبر الدخول على رابط، الإدارة العامة لشؤون المعلمين عبر نظام نور المركزي، وذلك حسب ما قام الموقع، وزارة التربية والتعليم السعودية، بالإعلان في وقت سابق، عن مواعيد التسجيل، ووقف باب التسجيل، وموعد الإعلان عن النتائج.

ويكون نظام نور من أكثر النظم التعليمية بالعالم العربي فاعلية ودقة وسهولة في الاستخدام، وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة باستحداثه بالسنوات الأخيرة بهدف التسهيل على كل من ولي الأمر والطالب، وإنهاء التكدسات، وكذلك ضمان دقة المعلومات وسرية البيانات ونتائج الاختبارات للطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، الابتدائي والمتوسط وكذلك الثانوي، باستخدام رقم الهوية والرقم السري أو بدون.

نتائج النقل في نظام نور المركزي

نعرض عليكم نتائج تسجيل النقل الداخلي – الخارجي، في مدارس المملكة العربية السعودية، من خلال نظام نور التعليمي المركزي، حيث أعلن موقع وزارة التربية والتعليم السعودي بموعد نتائجهم:

خطوات التعرف على نتائج النقل في نظام نور

الدخول على رابط موقع نور المركزي. للتعرف على حركة النقل الداخلي والخارجي من هنا. إدخال الرقم السري أو رقم الهوية من حساب ولي الأمر، ويكون ذلك لولي الأمر الذي سجل في الموقع في وقت سابق لطفل أكبر له بالمدارس السعودية، وإن لم يكن سجل من قبل عليه التسجيل من جديد ليكون له رقمه السري الخاص به. استكمال البيانات المطلوبة بالموقع. إدخال بيانات الطفل. إدخال الرقم القومي للطفل والاسم كاملا.

الاستعلام عن نتائج نظام نور

يتابع الطالب السعودي، والذي انتهى من أداء امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية للتعرف على نتائج الامتحانات من خلال الدخول المتكرر على موقع نظام نور التعليمي، ونعرض عليكم طريقة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية، أو رقم هوية الأب فقط، بدون إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

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ويقوم موقع نور المركزي بالإعلان عن نتائج جميع المراحل الدراسية بالمملكة، ويقوم بتيسير دخول كل من الطلاب وأولياء الأمور عليه، بإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، ولمن نسي الرقم السري الخاص به يمكنه التعرف على النتائج فقط برقم الهوية الوطنية أو رقم هوية الأب.

نتيجة نظام نور برقم الهوية

يمكن للطالب التعرف على نتائج نظام نور بدون إدخال الرقم السري، فقط برقم الهوية الوطنية، وذلك لكافة المراحل الدراسية، المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية، وقد كان الاستعلام فيما سبق بالاسم ورقم الهوية ورمز التحقق والرقم السري الخاص بكل طالب، وذلك لضمان دقة وسرية جميع النتائج، ولكن بعد شكاوى من الطلاب بنسيان الرقم السري تم إتاحة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية الجدول الزمنى للإعلان عن نتائج النقل الداخلي وتقديم الطلاب والمستجدين وكذلك النقل الخارجي، وقد تحدد اليوم، 8 رجب، موعد الإعلان عن نتائج النقل الداخلي والخارجي للطلاب برقم الهوية.

تحديث 14 مارس 2019، 7 رجب 1440: تم الإعلان منذ قليل عن تجهيز نتائج النقل الداخلي للمعلمين عبر رابط نظام نور، النقل الخارجي، برقم الهوية والسجل المدني، من خلال قوائم بي دي اف، وذلك جاري التحضير لإعلانها.