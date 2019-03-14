، محافظ جدة يستقبل الفائزين بجائزة الملك لحفظ القرآن الكريم وتلاوته ،

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استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الفائزين من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة بفروع مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ بحضور رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي.
وأوضح محافظ جدة أن المحافظة تدعم أبناء الجمعية منذ تأسيسها واعتبر سموه ما تحقق أنموذجاً مشرفاً، مؤكدًا أن ذلك يعود للدعم الذي يجده أهل القرآن وخاصته من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما مسمى المسابقة إلا وهو نهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة، مباركًا سموه للفائزين هذا الإنجاز، وسائلاً المولى عز وجل أن يجازيهم ووالديهم ومعلميهم خيرًا.
من جانب آخر ثمن المهندس حنفي التفاتة الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة غير المستغربة والاحتفاء بالفائزين والفائزات وتكريمهم، معتبرًا ذلك حافزًا لأبنائها في ظل ما يجدونه في كل مرة من مباركة وتفاعل من سموه لكافة مناشط الجمعية.
والفائزون هم: عبدالرحمن عبدالله بالبيد، حذيفة عبدالله باحداد، سارة علي بابعير، ريم ماهر المدني.
محافظ جدة يستقبل الفائزين بجائزة الملك لحفظ القرآن الكريم وتلاوتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الفائزين من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة بفروع مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ بحضور رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي.
وأوضح محافظ جدة أن المحافظة تدعم أبناء الجمعية منذ تأسيسها واعتبر سموه ما تحقق أنموذجاً مشرفاً، مؤكدًا أن ذلك يعود للدعم الذي يجده أهل القرآن وخاصته من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما مسمى المسابقة إلا وهو نهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة، مباركًا سموه للفائزين هذا الإنجاز، وسائلاً المولى عز وجل أن يجازيهم ووالديهم ومعلميهم خيرًا.
من جانب آخر ثمن المهندس حنفي التفاتة الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة غير المستغربة والاحتفاء بالفائزين والفائزات وتكريمهم، معتبرًا ذلك حافزًا لأبنائها في ظل ما يجدونه في كل مرة من مباركة وتفاعل من سموه لكافة مناشط الجمعية.
والفائزون هم: عبدالرحمن عبدالله بالبيد، حذيفة عبدالله باحداد، سارة علي بابعير، ريم ماهر المدني.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
04:17 PM
من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية بالمحافظة
استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الفائزين من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة بفروع مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ بحضور رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي.
وأوضح محافظ جدة أن المحافظة تدعم أبناء الجمعية منذ تأسيسها واعتبر سموه ما تحقق أنموذجاً مشرفاً، مؤكدًا أن ذلك يعود للدعم الذي يجده أهل القرآن وخاصته من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما مسمى المسابقة إلا وهو نهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة، مباركًا سموه للفائزين هذا الإنجاز، وسائلاً المولى عز وجل أن يجازيهم ووالديهم ومعلميهم خيرًا.
من جانب آخر ثمن المهندس حنفي التفاتة الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة غير المستغربة والاحتفاء بالفائزين والفائزات وتكريمهم، معتبرًا ذلك حافزًا لأبنائها في ظل ما يجدونه في كل مرة من مباركة وتفاعل من سموه لكافة مناشط الجمعية.
والفائزون هم: عبدالرحمن عبدالله بالبيد، حذيفة عبدالله باحداد، سارة علي بابعير، ريم ماهر المدني.
، محافظ جدة يستقبل الفائزين بجائزة الملك لحفظ القرآن الكريم وتلاوته ،
المصدر : الخليج 365
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