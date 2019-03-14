، "موسيقي" سابق يترشح لإزاحة "ترامب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سابع ديمقراطي يخوض السباق الرئاسي

بإعلانه رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية، انضم الديمقراطي بيتو أوروك اليوم (الخميس) لسباق المنافسة في حزبه لإزاحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2020.

وقال أورورك (46 عامًا) في تسجيل مصور أوردته "فرانس برس": "السبيل الوحيد لنا لتحقيق الوعد الأميركي هو بأن نبذل كل ما لدينا وأن نبذله من أجلنا جميعاً".

وبدأ الحديث عن "أورورك" كمرشح محتمل منذ السباق المتقارب النتيجة أمام السناتور تيد كروز، عندما لفتت حملته القائمة على قاعدة دمج الناس وإثارة اهتمامهم في السياسة، الانتباه على المستوى الوطني.

وبإعلانه الترشح سيدخل أورورك ساحة مكتظة بالمرشحين الديمقراطيين الساعين للإطاحة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ومن بين الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم أيضًا: إليزابيث وارن، وكمالا هاريس، وكوري بوكر، وكيرستن غيليبراند، وإيمي كلوبوشار، والذين يتقدمهم جميعها الليبرالي بيرني ساندرز.

ويمكن لـ"أورورك" وهو موسيقي بانك سابق، ركب أحيانًا لوح التزحلق للترويح عن نفسه خلال انتخابات تكساس، أن يبلغ بسرعة النجومية في حال ترشحه، لكن ترشحه سيترافق مع مراقبة شديدة من وسائل الإعلام وصناع القرار الديمقراطيين والمانحين، وكذلك من الناخبين.