- 1/2
- 2/2
بإعلانه رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية، انضم الديمقراطي بيتو أوروك اليوم (الخميس) لسباق المنافسة في حزبه لإزاحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2020.
وقال أورورك (46 عامًا) في تسجيل مصور أوردته "فرانس برس": "السبيل الوحيد لنا لتحقيق الوعد الأميركي هو بأن نبذل كل ما لدينا وأن نبذله من أجلنا جميعاً".
وبدأ الحديث عن "أورورك" كمرشح محتمل منذ السباق المتقارب النتيجة أمام السناتور تيد كروز، عندما لفتت حملته القائمة على قاعدة دمج الناس وإثارة اهتمامهم في السياسة، الانتباه على المستوى الوطني.
وبإعلانه الترشح سيدخل أورورك ساحة مكتظة بالمرشحين الديمقراطيين الساعين للإطاحة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ومن بين الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم أيضًا: إليزابيث وارن، وكمالا هاريس، وكوري بوكر، وكيرستن غيليبراند، وإيمي كلوبوشار، والذين يتقدمهم جميعها الليبرالي بيرني ساندرز.
ويمكن لـ"أورورك" وهو موسيقي بانك سابق، ركب أحيانًا لوح التزحلق للترويح عن نفسه خلال انتخابات تكساس، أن يبلغ بسرعة النجومية في حال ترشحه، لكن ترشحه سيترافق مع مراقبة شديدة من وسائل الإعلام وصناع القرار الديمقراطيين والمانحين، وكذلك من الناخبين.
"موسيقي" سابق يترشح لإزاحة "ترامب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
بإعلانه رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية، انضم الديمقراطي بيتو أوروك اليوم (الخميس) لسباق المنافسة في حزبه لإزاحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2020.
وقال أورورك (46 عامًا) في تسجيل مصور أوردته "فرانس برس": "السبيل الوحيد لنا لتحقيق الوعد الأميركي هو بأن نبذل كل ما لدينا وأن نبذله من أجلنا جميعاً".
وبدأ الحديث عن "أورورك" كمرشح محتمل منذ السباق المتقارب النتيجة أمام السناتور تيد كروز، عندما لفتت حملته القائمة على قاعدة دمج الناس وإثارة اهتمامهم في السياسة، الانتباه على المستوى الوطني.
وبإعلانه الترشح سيدخل أورورك ساحة مكتظة بالمرشحين الديمقراطيين الساعين للإطاحة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ومن بين الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم أيضًا: إليزابيث وارن، وكمالا هاريس، وكوري بوكر، وكيرستن غيليبراند، وإيمي كلوبوشار، والذين يتقدمهم جميعها الليبرالي بيرني ساندرز.
ويمكن لـ"أورورك" وهو موسيقي بانك سابق، ركب أحيانًا لوح التزحلق للترويح عن نفسه خلال انتخابات تكساس، أن يبلغ بسرعة النجومية في حال ترشحه، لكن ترشحه سيترافق مع مراقبة شديدة من وسائل الإعلام وصناع القرار الديمقراطيين والمانحين، وكذلك من الناخبين.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
04:24 PM
سابع ديمقراطي يخوض السباق الرئاسي
بإعلانه رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية، انضم الديمقراطي بيتو أوروك اليوم (الخميس) لسباق المنافسة في حزبه لإزاحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2020.
وقال أورورك (46 عامًا) في تسجيل مصور أوردته "فرانس برس": "السبيل الوحيد لنا لتحقيق الوعد الأميركي هو بأن نبذل كل ما لدينا وأن نبذله من أجلنا جميعاً".
وبدأ الحديث عن "أورورك" كمرشح محتمل منذ السباق المتقارب النتيجة أمام السناتور تيد كروز، عندما لفتت حملته القائمة على قاعدة دمج الناس وإثارة اهتمامهم في السياسة، الانتباه على المستوى الوطني.
وبإعلانه الترشح سيدخل أورورك ساحة مكتظة بالمرشحين الديمقراطيين الساعين للإطاحة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ومن بين الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم أيضًا: إليزابيث وارن، وكمالا هاريس، وكوري بوكر، وكيرستن غيليبراند، وإيمي كلوبوشار، والذين يتقدمهم جميعها الليبرالي بيرني ساندرز.
ويمكن لـ"أورورك" وهو موسيقي بانك سابق، ركب أحيانًا لوح التزحلق للترويح عن نفسه خلال انتخابات تكساس، أن يبلغ بسرعة النجومية في حال ترشحه، لكن ترشحه سيترافق مع مراقبة شديدة من وسائل الإعلام وصناع القرار الديمقراطيين والمانحين، وكذلك من الناخبين.
، "موسيقي" سابق يترشح لإزاحة "ترامب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "موسيقي" سابق يترشح لإزاحة "ترامب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.