، بالفيديو.. ضربة تسقط زبونًا أهان عاملة "الكاشير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الواقعة حدثت بأحد المتاجر بموسكو.. وهنا التفاصيل

لقّن موظف بأحد المتاجر جنوب شرقي موسكو، زبونًا مشاكسًا درسًا بسبب إهانته لعاملة "الكاشير".

وذكرت قناة "Mash" التلفزيونية، أن موظفًا بأحد متاجر سلسلة "ماغنيت"، يدعى " فكرت م." ضرب المشتري لسبب غير معروف وطرحه أرضًا بضربة، واحدة لم يرفع رأسه بعدها.

وأظهر فيديو كاميرات المراقبة، أن "فكرت" ضرب المشتري بيديه وأوقعه أرضًا دون حراك بالقرب من عاملة "الكاشير"، ثم قام الموظف بعد بضع دقائق بسحب المشتري من الطريق لأنه كان فاقدًا لوعيه.

وأكد "فكرت"، أن الزبون رفض دفع ثمن المشتريات وأهان المحاسبة، لذلك كان عليه التصرف معه.

ولازال الموظف "الملاكم" يمارس عمله في المتجر المذكور بعد نقل الزبون المشاكس إلى المستشفى.