، مدير تعليم الأفلاج يعتمد أسماء المرشحين لجائزة التميز ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة اليوم الخميس، أسماء المرشحين والمرشحات للمنافسة على مستوى الوزارة لجائزة التعليم للتميز في نسختها العاشرة لهذا العام.

‫واستمع "آل مغيرة" إلى شرح من مدير مركز التميز شنار بن عامر الشكرة حول مراحل التحكيم وقبول الملفات إداريًا ومرحلة الإسناد ومرحلة التحكيم والمقابلات الشخصية للمرشحين.

وقدم "الشكرة" لمدير التعليم النتيجة النهائية للأسماء المرشحة للتنافس على جائزة التميز لهذا العام.

واعتمد "آل مغيرة" رفع الأسماء إلكترونيًا ‫بعد اجتياز المرشحين التحكيم المكتبي والمقابلات الشخصية من خلال بوابة الجائزة.

وثمّن لمدير مركز التميز ومنسوبي المركز جهودهم المبذولة في تقديم جميع الخدمات للمرشحين والوصول بهم إلى المرحلة النهائية للتحكيم الوزاري، متمنيًا للمتقدمين الحصول على مراتب متقدمة.

وأشاد في الوقت نفسه بالدور البارز الذي قام به مركز التميز بالإدارة من نشر ثقافة التميز وتحفيز ودعم المتميزين.