اخبار السعوديه

أحلام توجه رسالة لجمهورها وأنغام ترد!

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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة مختصرة لجمهورها لدعوتهم لحفلها الغنائي الأول للعائلات في العاصمة الرياض بمركز الملك فهد الثقافي في الـ 21 من مارس الجاري.

وكان الرد الأبرز بين تفاعلات الجمهور من المطربة المصرية أنغام، التي ردت عليها "أنا جاهزة"، فما كان من أحلام، إلا أن ردت بصورة تعبيرية للتعبير عن حبها للنجمة أنغام.


 

وشهدت المملكة العربية السعودية نشاطاً للأنشطة الفنية بعد تخطيط هيئة الترفيه السعودية لعدد من الحفلات الغنائية والفنية على مدار الشهور الماضية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة الذى نظم في محافظة العلا.

وتستضيف السعودية أيضًا مغنيين عرب وعالميين، لإحياء حفلات في العاصمة السعودية الرياض، وفق لـ "اليوم السابع".

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