الداخلية تنفذ القصاص في قاتل «هادف الدوسري» بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض، أقدم على قتل آخر بإطلاق النار عليه بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن «نايف بن عساف بن عساف الدوسري» سعودي الجنسية، أقدم على قتل «هادف بن فرحان بن فهد الدوسري» سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

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وتابع البيان أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «نايف بن عساف بن عساف الدوسري» سعودي الجنسية، اليوم، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.