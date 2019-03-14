مصادر لـ«عاجل»: تعميم وزاري بشأن ضوابط «النقل المدرسي»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن النقل المدرسي؛ من أجل الحرص على سلامة التلاميذ، وتضمّن التعميم ضرورة التسجيل من خلال حساب ولي الأمر في نظام (نور) التابع للوزارة.

وأوضحت المصادر أن التعميم جاء فيه: إنه نظرًا لما للنقل المدرسي من دور في انتظام العملية التعليمية بشكل عام، والإسهام في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، ولتجنيبهم مشاكل التأخير والغياب والتسرب الدراسي، وعليه؛ فإننا نهيب بقائدي وقائدات المدارس ضرورة التقيد بالإجراءات التالية:

أولًا: حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي من خلال حساب ولي الأمر في نظام (نور) الوزاري، وذلك بكافة الوسائل المتاحة (رسائل نصية- منشورات،، إلخ)، وفي حال عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل، يتم التنسيق معه من قبل إدارة المدرسة لمساعدته على إتمام التسجيل.

ثانيًا: يتم دراسة الطلب من قبل المدرسة، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض، عبر نظام (نور)، علمًا بأن التسجيل يشمل كل الطلاب والطالبات المسجلين بنظام (نور) الوزاري.

ثالثًا: الرد على استفسارات أولياء الأمور حول هذه الخدمة.

رابعًا: توزيع النشرة التوضيحية المرفقة لخطوات تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في خدمة النقل المدرسي على الطلاب وأولياء أمورهم.

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وكان تعليم القنفذة قد شكل لجنة للتحقيق في حادث وفاة الطفلة زهور داخل أحد الباصات المدرسية، وقال المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد المرحبي، أمس الأربعاء، إن الملف محل اهتمام ومتابعة وتحقيق من الجهات الأمنية والتعليمية والصحية، التي تواصل جهودها في هذا الشأن.

من جانبها، عبّرت إدارة «تعليم القنفذة» عن بالغ العزاء (عبر حسابها على تويتر) لذوي الطفلة المتوفاة، مؤكدة أن «التحقيقات جارية للتأكد من جميع الأمور، قبل اتخاذ الإجراءات بناءً على نتائج التحقيقات».

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أول أمس الثلاثاء، تفاصيل حول الطفلة «زهور» التي وُجِدت متوفاة في باص مدرسي بالقنفذة في منطقة مكة، موضحة أن المدرسة استدعت ولي أمر الطفلة بعد علمهم بوفاتها داخل الباص، مشيرة إلى أن والدتها دخلت المستشفى للعلاج من أثر الصدمة عقب وفاة طفلتها.

وأضافت المصادر، أنه كان يفترض تواجد مشرفة في الباص، لكن لا يعلم أحد أين كانت وقت الحادث؛ حيث تم نسيان الطفلة في الصباح، وعند ركوب الأطفال الباص للعودة إلى منازلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجدوها بالداخل، حيث كانوا يعتقدون في البداية أنها مغمى عليها، لكن عند وصولهم المستشفى اتضح أنها توفيت.

وتدرس الطفلة في مدارس رياض الأطفال بمحافظة القنفذة، ولم يرها أحد عند وصولها إلى المدرسة صباحًا، كما لم ينتبه السائق إلى وجودها في آخر الباص، أيضًا، لم تنتبه المعلمات إلى غيابها أو عدم وجودها بالمدرسة، وتبليغ أسرتها بالغياب، فيما أوضحت المصادر أنه «تم إقفال الباص، وعند خروج الطلاب وركوبهم فيه، شاهدوها».