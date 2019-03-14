«هدف»: تعويض منشآت القطاع الخاص عن أيام غسيل الكلى لمنسوبيها

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يدعم مرضى الفشل الكلوي العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، خلال مدة عملهم ضمن برنامج «دعم أجر أيام غسيل الكلى»؛ وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للكلى الذي يوافق 14 مارس من كل عام.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية خالد أبا الخيل، أن الدعم يأتي من خلال تعويض المنشآت بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى، فضلًا عن أحقية الموظف في الاستفادة من الدعم، وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

وحث المتحدث الرسمي لـ(هدف)، مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص، على الاستفادة من برنامج «دعم أجر أيام غسيل الكلى»، الذي يهدف إلى مساعدتهم للاستمرار في أعمالهم، بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي.

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وأشار المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن البرنامج يشمل السعوديين والسعوديات، وأنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج لمزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح أبا الخيل أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في العمل، ويعد نوعًا من أنواع المشاركة والمسؤولية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لمرضى الفشل الكلوي من موظفي القطاع الخاص من خلال تحمل أجر أيام غسيل الكلى التي يأخذها الموظف وباعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في الأعمال التي التحقوا بها بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم، على أن يعوِّض الصندوق منشآت القطاع الخاص عن أجر أيام الإجازة التي يأخذها الموظفون للقيام بالغسيل الكلوي للتنقية الدموية.

وتشمل ضوابط الاستحقاق، أن يكون طلب الدعم يخص موظفًا سعودي الجنسية، وأن يكون الموظف مُسجَّلًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون ممن يقوم بغسيل كلوي، وأن يكون له رقم عضوية لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء (SCOT)، وأن تقدِّم المنشأة فاتورة الصرف الشهرية مع الوثائق التي يطلبها الصندوق.