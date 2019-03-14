بالفيديو.. حريق بمحطة مترو تحت الإنشاء قرب مخرج ١٥ بالرياض

باشر الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، حريقًا نشب في محطة مترو (تحت الإنشاء) قرب مخرج 15 بالرياض.

وأوضح مصدر لـ«عاجل» أنه حتى الآن لم يتم التعرف على أسباب اندلاع الحريق، وأشار إلى أن أكثر من خمس فرق من مكافحة الحريق بالدفاع المدني باشرت الحادث فور وقوعه.

وأكدت المصادر أن الحريق اندلع بمنطقة من المترو لا تزال قيد الإنشاء، خلف مسجد الراجحي. وبينت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع دخان كثيف في الجو.

وعلمت «عاجل» أن هيئة تطوير الرياض ستصدر بيانًا عن الحادث بعد قليل، وسوف توافيكم بالتفاصيل فور ورودها.