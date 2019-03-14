2019-03-14

طوارئ مستشفى بريدة يستقبل أكثر من 5 آلاف مصاب بحوادث مرورية

متابعات الخليج 365 - بريدة

كشفت الإحصائية الصادرة من قسم الإحصاء بمستشفى بريدة المركزي عن تسجيل قسم الطوارئ 177755 مراجعاً خلال العام الماضي 2018م، قدمت لهم الخدمة الطبية والإسعافية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة.

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وبحسب الإحصائية فقد بلغت عدد الحالات المرضية المراجعة للقسم 114419 حالة، فيما سجل عدد مصابي حوادث السير والتي استقبلها القسم في 2018م 5314 مصاباً، وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المصابين في الحوادث الأخرى كحوادث السقوط وغيرها بلغ 58012 مصاباً.

الجدير بالذكر أن إدارة مستشفى بريدة المركزي بدأت في وقت سابق في تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بحي السادة ليكون مناوب أثناء عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت في الفترة المسائية، بعد تزويده بكوادر طبية وإدارية من قسم الطوارئ، وذلك لاستقبال الحالات المرضية البسيطة لتخفيض الضغط على قسم الطوارئ بالمستشفى.