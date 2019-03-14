2019-03-14

وميض بموقد غاز يصيب امرأة في منزل شعبي بسدوان

متابعات الخليج 365 - تنومة

باشر الدفاع المدني في تنومة، اليوم الخميس، بلاغًا عن حادث تسرب غاز بمنزل شعبي بقرية سدوان ببلسمر بسبب وميض لحظي بموقد الغاز.

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وأوضح المدني أن الحادث نتج عنه إصابة امرأة بإصابة بسيطة عولجت بالموقع من قبل الهلال الأحمر.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث.