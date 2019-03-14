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وميض بموقد غاز يصيب امرأة في منزل شعبي بسدوان
متابعات الخليج 365 - تنومة
باشر الدفاع المدني في تنومة، اليوم الخميس، بلاغًا عن حادث تسرب غاز بمنزل شعبي بقرية سدوان ببلسمر بسبب وميض لحظي بموقد الغاز.
وأوضح المدني أن الحادث نتج عنه إصابة امرأة بإصابة بسيطة عولجت بالموقع من قبل الهلال الأحمر.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث.
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