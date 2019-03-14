شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يتسلّم رخصة مطار الثمامة من «وزير النقل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

تسلّم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، رخصة مطار الثمامة، سلمها له وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي للطيران، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر النادي بالثمامة شمال مدينة الرياض.

كما سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصتين تشغيليتين للخدمات الأرضية لشركتي «سكاي برايم» و «وجيت افييشن» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سلمهما مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف.

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ويغطي ترخيص المطار، الجوانب الفنية لسلامة تشغيل ساحة الطيران ويضمن استيفاءها لمتطلبات المعايير الدولية والمنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARs).

ويأتي تسليم رخص الخدمات الأرضية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضيّة للمطارات وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية، وذلك للحاجة الماسة لتنظيم خدمات المناولة الأرضية والترخيص لمزودي ومشغلي الخدمات الأرضية والتفتيش والتدقيق بالمطارات، تحقيقاً لأهداف وإستراتيجيات الهيئة لتطوير منظومة العمل في قطاع الطيران المدني، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء مستقبل مزدهر للوطن.

وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تسهم (GACAR 151 & 68) في انخفاض الحوادث الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.