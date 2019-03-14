السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير، تمكنت خلال الفترة من 1 / 4 / 1440هـ حتى 1 / 7 / 1440هـ، من إحباط محاولات تهريب (52) طناً من مادة القات المخدر، و (157) كيلوجراماً من الحشيش، و (209) قطعة سلاح مختلفة، و (16166) ذخيرة حية.
وأضاف المقدم الشلهوب، أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (825) متهماً، والتحفظ على مبلغ (1.013.159) ريالاً، وحجز (743) سيارة في قضايا مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية: إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات وأسلحة والقبض على المتورطين فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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