السعودية | لأول مرة.. رسومات "دافينشي" الشهيرة في السعودية

شكرا لقرائتكم لأول مرة.. رسومات "دافينشي" الشهيرة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لأول مرة ستكون أعمال الفنان الإيطالي "ليوناردو دافينشي" معروضة في السعودية بمركز إثراء العالمي من 14 إلى 30 آذار/ مارس، والذي يأتي بدعم من وزارة التراث والثقافة الإيطالية وبالتعاون مع مكتبة "أمبروسيانا ميلانوفي" إيطاليا.

حيث يأتي معرض (ليوناردو دافينشي تأملات فنية عبر الزمن والفضاء) ليعبر عن الفكر الهندسي والابتكاري في القرن الخامس عشر، وذلك عبر تقديم مخطوطات هندسية حصرية للعبقري الراحل حول مفهوم الطاقة وصورها المتنوعة، إضافة إلى عرض خاص يقدمه الفنان المعاصر "فيليب رام" في القاعة الكبرى.

ويعتبر الرسام والمفكر الشهير دافينشي صاحب لوحة "موناليزا" موسوعة تنتمي إلى عصر النهضة، حيث كان رساماً، مهندساً، وعالم نبات وجيولوجيا، وموسيقياً، معمارياً، وعالما إيطاليا مشهورا، ودرس دافينشي علم تشريح جسم الإنسان، لإتقان رسومات القلب والأوعية والدموية، والتي تعتبر من بين الرسومات الأولى في التاريخ البشري، كما ألهمت أعماله الفنية ورسوماته النادرة العديد من الفنانين؛ ممّا جعله رائداً في عالم النهضة.

وينظم "إثراء" هذه البرامج ضمن فعاليات "موسم الشرقية" التي تهدف إلى تطوير أساليب جديدة حاضنة للإبداع، من خلال دعم وإبراز المواهب الوطنية في بيئة محفزة على إنتاج وتبادل المعرفة، وتعزيز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون.