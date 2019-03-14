رابط استعلام حركة النقل الخارجي 1440 “مبارك العصيمي” متحدث وزارة التعليم يعلن التفاصيل

موقع رابط استعلام حركة النقل الخارجي 1440 تم تدشينه، وأشار مبارك العصيمي متحدث وزارة التعليم السعودية، إلى بعض إحصائيات نتيجة حركة النقل الخارجي، لحين ظهور نتائج حركة النقل بشكل رسمي اليوم، وفق الجدولة الزمنية لوزارة التعليم فيما يخص نتائج نقل المعلمات والمعلمين لتقليل اغترابهم ولم شكل الأسر السعودية من منسوبي وزارة التعليم، ومن خلال الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

رابط استعلام حركة النقل الخارجي 1440 سيتم تفعيله في غضون ساعة من الآن بحد أقصى، وسيتمكن عنها المعلمين والمعلمات من تسجيل الدخول، وزارة التعليم ستعلن كذلك عن النسب النهائية لعدد المتقدمين والمتقدمات من المعلمين والمعلمات على حركة لم الشمل النقل الخارجي 1440، وعقب ذلك سيتم فتح تقديم الاعتراض على النتائج وفق الخطة الزمنية المرفق بيانها.

رابط استعلام حركة النقل الخارجي 1440

النسب التي كتن قد أشار إليها المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصمي، تركت حول توضيح نسبة من تقدم وفق سنة التقديم على الحركة، خلال العام الجاري، ومن بين تلك النسب من تقدم على النقل الخارجي لسنة 1430 بنسبة 0.8 %، ومن تقدم على النقل الخارجي لعام 1431 بلغ 2.4%، ومن تقدم على النقل الخارجي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ 59%،وباقي الأعوام 38%، والمزيد قبيل استعلام نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات على الصورة.

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موقع نتائج النقل الخارجي 1440

بوابة وزارة التعليم خصصن رابط إلكتروني لاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 يمكن الدخول له الآن وإدخال البيانات المطلوبة لعملية الاستعلام خلال دقائق بعد تفعيل ألية الاستعلام.