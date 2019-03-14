استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 من حساب المعلم/المعلمة في نظام نور برقم الهوية

يترقب معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية إطلاق رابط استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 الرسمي عبر موقع نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية أو من خلال دخول الحساب الشخصي في موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم على حده، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج النقل الخارجي للمتقدمين والمتقدمات اليوم الخميس 14 مارس 2019م الموافق لتاريخ 7 رجب 1440هـ.

وبحسب مواعيد وإجراءات أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي المقررة رسمياً وفق الخطة الزمنية التي تم وضعها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فلم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة نتيجة النقل الخارجي، ويتيح نظام نور 1440 إمكانية استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 برقم الهوية الوطنية أو من خلال الحساب الخاص بالمعلم أو المعلمة على النظام المركزي التعليمي، ومن خلال موقعنا نوفر لمتابعينا رابط النقل الخارجي 1440 عبر نظام نور بالسجل المدني، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن النقل الخارجي 2019.

استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440

قامت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية بإصدار تنبيهاً هاماً لكافة المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي يتعلق بعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم ترويجها من قبل راغبي الشهرة أو زيادة أعداد متابعيهم دون النظر لما يتم نشره من معلومات غير صحيحة، فلا يهم هذه الفئة من الأشخاص التي تنشر معلومات خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوى تحقيق مصالح شخصية فقط، وقد أكدت الإدارة إلى ضرورة أخذ المعلومة الصحيحة من الحسابات الرسمية فقط، ويتيح موقع نظام نور بالهوية الوطنية خاصية استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 فور إطلاقها.

كما تم التأكيد من جانب الإدارة العامة لشؤون المعلمين على اهتمامها البالغ بدقة البيانات وسلامة العمليات التي تتم في حركة النقل الخارجي، بالإضافة إلى التزامها الكامل بإعلان نتيجة النقل الخارجي 1440 في موعدها المحدد رسمياً وفق ما ورد بالتعميم الصادر عن الوزارة المتعلق بمواعيد وإجراءات النقل الداخلي والخارجي والفترة المحددة لتقديم اعتراض على نتيجة النقل الخارجي، ويتم تقديم اعتراض النقل الخارجي بشكل إلكتروني من الحساب الخاص بالمعلم أو المعلمة في نظام نور الجديد بالهوية، وذلك بعد استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 باتباع الرابط الرسمي المرفق.

ويجب العلم بأنه يوجد نوعين لحالات طلب النقل الخارجي وهما (طلب نقل خارجي مُستقل غير مشروط بلم الشمل، طلب نقل خارجي مشروط بلم الشمل)، ففي حال عدم استكمال كافة الخطوات المتعلقة بالنقل المشروط بـ “لم الشمل”، فسوف يتم إلغاء طلب لم الشمل والبقاء في حركة النقل الخارجي على الرغبات التي تم إدخالها في نظام نور 1440، ومن يرغب في استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 يمكنه ذلك باتباع أحد الروابط الرسمية التالية:

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رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. نظام نور المركزي.

الجدول الزمني لمتابعة أعمال حركة النقل الخارجي 1440

في ظل اهتمام وزارة التعليم السعودية بكافة المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، والعمل على تهيئة المناخ المناسب والملائم لهم، فقد قامت الوزارة بإصدار تعميماً يتضمن كافة الأمور المتعلقة بحركة النقل الداخلية/الخارجية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن يرغب في التعرف على مواعيد حركة النقل الخارجية (إعلان النتيجة، تقديم اعتراض، اعتماد نتيجة الحركة، فتح نظام نور لإدخال رغبات المنقولين خارجياً) يمكنه ذلك من خلال التالي:

موعد إعلان نتيجة النقل الخارجي 1440: الخميس بتاريخ 7 رجب 1440هـ. موعد تقديم اعتراض على نتيجة النقل الخارجي: في الفترة من 7 حتى 17 رجب 1440هـ. اعتماد نتيجة النقل الخارجي: 27 رجب 1440هـ فتح نظام نور لإدخال رغبات المنقولين خارجياً: في الفترة من 2 حتى 6 شعبان 1440هـ.

ويمكنكم الإطلاع على نتائج النقل الخارجي لهذا العام 1439-1440هـ فور إتاحتها على نظام نور المركزي من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة النقل الخارجي 1440 الرسمي المرفق عبر موقع عرب نيوز.