“شرح بالخطوات”تسجيل طالب جديد أول ابتدائي 1441 بالهوية على موقع دخول نظام نور المركزي|...

تم الإعلان عن نتائج الطلاب برقم الهوية للنتائج، وذلك عن طريق رقم الهوية والرمز الشخصي للتحقق، كما يمكنكم التعرف على المدار التقني للغياب، وذلك خلال رسائل الجوال، بوابة المستقبل للطلاب السعوديين للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية لجميع المراحل الدراسية، الإبتدائية والمرحلة المتوسطة وأيضاً المرحلة الثانوية ، والذي يضمن للطلاب السرية والخصوصية في الدخول، وأيضا سهولة التعرف على الاختبارات الشهرية ونتائج نهاية العام، كما يعتبر البوابة الأولي لتقديم الطلاب في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي .

وقد استحدثت وزارة التربية والتعليم السعودية هذا النظام الإلكتروني الجديد، وذلك للإستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة ، ومواكبة التطور العلمي الإلكتروني ، والذي اتبعته المملكة السعودية في جميع مؤسساتها، كما يضمن النظام سهولة تقديم الطلاب للمدارس والتعرف على النتائج الشهرية لكل طالب والنتائج الفصلية، كما يضمن السهولة والسرية المطلوبة .

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

موعد تسجيل الطلاب الجُدد الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

كيفية إستخراج النتائج من نظام نور

مميزات موقع نظام نور برقم الهوية للنتائج Advertisements

**يقوم بتسهيل عملية التقديم للمدارس في بداية التعليم الأساسي

**يعرض نتائج الاختبارات الشهرية والتقويمات للطلاب

**عرض نتائج منتصف العام ونهاية امتحانات العام.

**تغيير الرقم السري للطالب الذي فقد رقمه السري أو نسيه، ويتم إرسال الرقم الجديد على رقم الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر.