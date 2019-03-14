تقترب وزارة التربية والتعليم السعودية من الكشف عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440، وذلك لكافة المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يجرى العمل على الانتهاء من اللمسات الاخيرة، قبل أن يتم الكشف عنها اليوم الخميس، حسبما كشفت وزارة التربية والتعليم.

وقد شهدت حركة النقل الخارجي في العام الحالي تقديم عدد كبير من المعلمات والمعلمين على النقل، وذلك حسبما كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وتجرى عملية النقل من خلال حسب الاحتياج في المناطق التعليمية والمدارس على مستوى المملكة.

موعد إعلان حركة النقل الخارجي 1440 لكافة مناطق السعودية

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم، موقع العد التنازلي، من أجل متابعة حركة النقل الخارجي على مدار اليوم، حيث يتبقى ساعات قليلة للغاية للكشف عن النتيجة، كما يمكن لكافة المعلمين والمعلمات متابعة العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 على الرابط هنا.

كما سوف تعلن وزارة التربية والتعليم السعودية، عن نتائج حركة النقل الخارجي، وذلك عبر موقع نظام نور عبر الرابط التالي (هنا)، التابع لوزارة التعليم.