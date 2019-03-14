استعلام نتائج حركة النقل الخارجي 1440 موقع الادارة العامة لشئون المعلمين gta.moe

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأنها ستقوم بالاعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات في جميع المناطق التعليمية اليوم الخميس السابع من رجب 1440، الموافق الرابع عشر من مارس من عام 2019 ميلادي، ليتمكن جميع المعلمون والمعلمات ممن تقدموا بطلاب النقل من الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 والاسماء التي شملتها هذه الحركة.

وستقوم وزارة التعليم السعودية بالاعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي لكافة المعلمين والمعلمات عصر اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وهو الموعد الذي ينتظره المعلمون والمعلمات من أجل معرفة اسماء الذين تم إدراجهم في حركة النقل الخارجي 1440 لهذا العام.

موقع الإدارة العامة لشئون المعلمين استعلام حركة النقل الخارجي1440

ومن أجل التيسير والتسهيل على المعلمين والمعلمات في الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي1440هـ داخل الممكلة العربية السعودية، فقد قامت وزارة التعليم بالمملكة بتخصيص رابط موقع الادارة العامة لشئون المعلمين على شبكة الانترنت من أجل الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وسيتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالنقل الخارجي 1440 عبر شبكة الانترنت من خلال زيارة الرابط التالي: gta.moe وهو الرابط الخاص بموقع الادارة العامة لشئون المعلمين، والذي من خلاله سيتم الاعلان بعد نحو ساعتين من الآن عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440، وسنتابع معكم لحظة بلحظة كل ما يتعلق حول هذا الموضوع من أجل التيسير على جميع المعلمين والمعلمات.